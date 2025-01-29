NVIDIA не доверяет продукции Samsung

Генеральный директор компании NVIDIA Дженсен Хуанг заявил, что компания не может доверять технологии HBM от Samsung, что создаёт новый барьер в отношениях между двумя корпорациями. Для тех, кто не в курсе, Samsung уже некоторое время пытается стать поставщиком HBM-памяти для NVIDIA, однако на этом пути корейский гигант столкнулся с серьёзными препятствиями. Ранее сообщалось, что HBM3-чипы от Samsung не прошли квалификационные тесты NVIDIA, хотя позже Хуанг опроверг эти слухи. Однако, судя по всему, на данный момент ситуация не изменилась. Согласно новому отчёту корейского издания Hankyung, Дженсен Хуанг возложил ответственность за проблемы с квалификацией HBM на руководство Samsung, заявив, что инженерам компании нельзя доверять.

Кроме того, NVIDIA уже не раз критиковала подход Samsung, что только подчёркивает сложность ситуации для корейского производителя. «NVIDIA — клиент Samsung Electronics, а не её сотрудник. Перестаньте звонить и задавать вопросы. Я не могу доверять продукции Samsung в области высокоскоростной памяти и её инженерам. Мы не можем сотрудничать с ними, потому что руководство компании слишком часто меняется», — заявил Дженсен Хуанг журналистам. Эти жёсткие заявления показывают, что доверие между двумя технологическими гигантами находится под угрозой, и шансы Samsung стать основным поставщиком HBM для NVIDIA в ближайшее время остаются крайне низкими. Вероятно, пока что NVIDIA будет продавать свои видеокарты, собранные на чипах других брендов.