NVIDIA не доверяет продукции Samsung

Кроме того, NVIDIA уже не раз критиковала подход Samsung, что только подчёркивает сложность ситуации для корейского производителя. «NVIDIA — клиент Samsung Electronics, а не её сотрудник. Перестаньте звонить и задавать вопросы. Я не могу доверять продукции Samsung в области высокоскоростной памяти и её инженерам. Мы не можем сотрудничать с ними, потому что руководство компании слишком часто меняется», — заявил Дженсен Хуанг журналистам. Эти жёсткие заявления показывают, что доверие между двумя технологическими гигантами находится под угрозой, и шансы Samsung стать основным поставщиком HBM для NVIDIA в ближайшее время остаются крайне низкими. Вероятно, пока что NVIDIA будет продавать свои видеокарты, собранные на чипах других брендов.