NVIDIA не просто так отменила RTX 4080 на 12 ГБ

Дело в том, что обычно видеокарта предфлагманского уровня с 80 в названии оказывалась мощнее флагмана прошлого поколения с 90 в названии. Это было при переходе с RTX 20 на RTX 30, например, и именно этого пользователи ждали от нового поколения видеокарт. Если же оказалось бы, что флагман прошлого поколения на самом деле мощнее предфлагмана нового поколения, то геймеры бы сильно огорчились и не покупали бы RTX 4080 на 12 ГБ. Видимо, в компании NVIDIA это вовремя поняли и решили под гнётом общественного мнения отказаться от данного эксперимента, так что теперь у нас всего две видеокарты RTX 40, готовых к релизу в текущем году. И, возможно, в следующем никаких кардинальных изменений тоже не произойдёт, так как нужно распродать видеокарты RTX 30.