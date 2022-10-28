NVIDIA не просто так отменила RTX 4080 на 12 ГБ

На момент официального анонса линейки видеокарт NVIDIA RTX 40 компания официально представила сразу две модели RTX 4080 — на 16 и 12 ГБ. Вскоре, правда, оказалось, что младшая модель RTX 4080 на 12 ГБ обладает более слабым чипом и низкой производительностью — это настолько не понравилось аудитории, которая увидела в этом желание обмануть аудиторию геймеров, что вскоре под натиском негативных комментариев NVIDIA отменила релиз RTX 4080 на 12 ГБ, назвав это ошибкой. Теперь в сеть попали тесты видеокарты, так как, видимо, некоторые блогеры всё же получили данную модель на тест и провели с ней некоторое время. Оказалось, что RTX 4080 на 12 ГБ была слабее, чем RTX 3090 Ti, что, безусловно, огромный удар по новому поколению видеокарт NVIDIA.

Дело в том, что обычно видеокарта предфлагманского уровня с 80 в названии оказывалась мощнее флагмана прошлого поколения с 90 в названии. Это было при переходе с RTX 20 на RTX 30, например, и именно этого пользователи ждали от нового поколения видеокарт. Если же оказалось бы, что флагман прошлого поколения на самом деле мощнее предфлагмана нового поколения, то геймеры бы сильно огорчились и не покупали бы RTX 4080 на 12 ГБ. Видимо, в компании NVIDIA это вовремя поняли и решили под гнётом общественного мнения отказаться от данного эксперимента, так что теперь у нас всего две видеокарты RTX 40, готовых к релизу в текущем году. И, возможно, в следующем никаких кардинальных изменений тоже не произойдёт, так как нужно распродать видеокарты RTX 30.
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