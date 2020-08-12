NVIDIA объявила о мероприятии GeForce 1 сентября

NVIDIA объявила о мероприятии GeForce, которое состоится 1 сентября, и производитель видеокарт будет транслировать его в прямом эфире на своем веб-сайте.

На мероприятии выступит сам генеральный директор и основатель компании NVIDIA Дженсен Хуанг, он осветит нас в последние инновации компании в области игр и графики. Скорее всего это будет следующее поколение графических процессоров, в частности, широко обсуждаемая по слухам серия видеокарт RTX 3000.

Новые карты RTX будут основаны на архитектуре графического процессора Ampere. Первые карты на основе Ampere были созданы для корпоративных вычислений - облачных вычислений, искусственного интеллекта и анализа данных. 1 сентября, скорее всего, станет грандиозным входом Ampere в игровое пространство для ПК.
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