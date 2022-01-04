NVIDIA официально представила RTX 3090 Ti

Сегодня на пресс-конференции CES 2022 компания NVIDIA представила новый флагманский графический процессор — RTX 3090 Ti. Производитель говорит, что более подробная информация появится в ближайшее время, но до тех пор у нас есть несколько спецификаций, чтобы понять, на что новая видеокарта будет способна. Напомним, что в настоящее время NVIDIA имеет RTX 3090 на вершине новой продуктовой линейки, а RTX 3080 Ti находится рядом в плане производительности, но не объёма памяти, тогда как видеокарта RTX 3080 представлена в качестве базового флагмана. Все три модели основаны на одном и том же чипе GA102, при этом количество активных ядер, тактовая частота и конфигурации памяти являются ключевыми отличиями. Как и 3090, 3090 Ti будет иметь 24 ГБ памяти GDDR6X, за исключением того, что он будет работать со скоростью 21 Гбит/сек, в отличие от 19,5 Гбит/сек памяти у 3090.

При этом характеристики новой видеокарты говорят про увеличение производительности примерно на 12,5% по сравнению с 3090 по всем направлениям и, вероятно, сделают 3090 Ti самой мощной игровой картой из когда-либо выпущенных. К сожалению, данных о тактовой частоте графического процессора пока что нет, но это временно. NVIDIA заявляет, что «более подробная информация появится позже в этом месяце», поэтому мы ожидаем, что вскоре будет объявлено небольшое мероприятие, посвященное 3090 Ti, на котором мы узнаем, насколько непомерно дорогой будет 3090 Ti — помните, что 3090 сам по себе имеет рекомендованную розничную цену в размере 1500 долларов, но купить её за эти деньги всё равно не выйдет.