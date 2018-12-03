NVIDIA официально представила свой флагманский графический процессор Titan RTX.

NVIDIA официально представила свой топовый потребительский графический процессор Titan RTX .

Как и ожидалось, он имеет 72 Turing RT и 4 608 CUDA ядер, по сравнению с 68 и 4 352, соответственно, по RTX 2080 Ti. Таким образом, он поставляется с огромным 24 ГБ GDDR6 VRAM и стоимость этого "монстра" будет переваливать за 2500 долларов, это вдвое больше, чем RTX 2080 Ti. Titan RTX предназначен для исследователей ИИ, пользователей рабочих станций и геймеров с глубокими карманами.

Тем не менее, он сильно напоминает RTX 2080 Ti, хотя и с гораздо большим объемом памяти. Он также получил мощный графический процессор TU102, так же как и NVIDIA стоимостью 6 300 долларов США, ориентированный на рабочие станции Quadro RTX 6000, и имеет такое же количество ядер CUDA, Tensor и RT и идентичных 24 ГБ GDDR6 VRAM. Учитывая, что он соответствует спецификациям карты Quadro RTX 6000 почти до «Т», он также может быть интересной картой для 3D-анимации, графики движения и видеомонтажа.