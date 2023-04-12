NVIDIA официально представила видеокарту RTX 4070

Час назад компания NVIDIA официально представила свою новую видеокарту RTX 4070, после нескольких недель утечек, сливов и череды слухов. Соответственно, как и предполагали ранее инсайдеры, видеокарта RTX 4070 будет доступна с 13 апреля по цене от 599 долларов за модель NVIDIA Founders Edition, тогда как модели от компаний-партнёров, естественно, будут более дорогими. Сама NVIDIA позиционирует RTX 4070 как решение для игр в разрешении 1440p с частотой более 100 кадров в секунду с включенной технологией трассировки лучей и последней технологией масштабирования DLSS 3. Стоит отметить, что видеокарта RTX 4070 фактически короче, чем RTX 3080, и разработана, чтобы соответствовать производительности по крайней мере в разрешении 1440p. Построенная на последней архитектуре NVIDIA Ada Lovelace, RTX 4070 может похвастаться 12 ГБ GDDR6X, а не 8 ГБ, которые были у RTX 3070 и RTX 3070 Ti.

Увеличение до 12 ГБ видеопамяти крайне приветствуется, но NVIDIA могла бы пойти дальше, особенно учитывая, что последние игры при 1080p и 1440p уже начинают использовать 8 ГБ или более. Кроме того, новая видеокарта NVIDIA RTX 4070 также поддерживает кодек AV1, который скоро станет особенно полезным для стримеров, поскольку YouTube готовится к запуску прямых трансляций в формате AV1 для улучшения битрейтов и качества изображения. И, безусловно, RTX 4070 поддерживает технологию DLSS 3, которая обещает повышать частоту кадров в играх нового поколения без потери качества.
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