NVIDIA отменила RTX 3080 на 20 ГБ

Какое-то время назад компания NVIDIA, по слухам из СМИ, готовила к релизу новые видеокарты с большим объемом встроенной памяти. Производитель, опять же — по слухам, планировал выпустить видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3080 с 20 гигабайтами встроенной памяти и младшую модель NVIDIA GeForce RTX 3070 с 16 гигабайтами памяти. К сожалению, теперь инсайдеры заявляют о том, что производитель отменил данные версии видеокарт. Связано это с тем, что даже обычные версии видеокарт, которые были анонсированы недавно, удается производить в нужных количествах с огромным трудом. Так что делать еще больше моделей, тем самым лишь повышая дефицит, производитель не планирует. Вероятно, это может случиться чуть позже — через год, например, когда дефицит спадет.

Комментарии и отзывы NVIDIA GeForce RTX 3080
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