NVIDIA передумала выпускать RTX 4090 Ti

Похоже, что геймеры, которые надеялись в ближайшим будущем приобрести максимально производительную видеокарту из серии RTX 40, должны будут довольствоваться видеокартой RTX 4090 в качестве флагманского продукта этого поколения. Дело в том, что инсайдеры сообщили, что компания NVIDIA действительно планировала выпустить более производительную видеокарту под названием RTX 4090 Ti в самое ближайшее время, но эти планы в конечном итоге были отменены. Данный слух возник перед годовщиной анонса RTX 4090 (видеокарта была представлена в сентябре 2022 года), так как многие инсайдеры были просто уверены, что NVIDIA решит запустить более мощный вариант и вновь заработать на геймерах.

Ведь в последние годы компания весьма активно расширяла свою линейку продуктов с помощью обновлений, которые не только добавляли Ti в название, но и предлагали повышение производительности, чтобы конкурировать с флагманами компании AMD и при этом предоставлять геймерам действительно классный вариант за внушительные деньги. Но теперь, если верить информации достоверных источников, NVIDIA от такого плана просто отказалась. Основная причина, вероятно, связана с конкуренцией — точнее, с её отсутствием. Хотя компания AMD выпустила свою флагманскую видеокарту RX 7900 XTX, на деле она является более прямым конкурентом RTX 4080, нежели RTX 4090. А если на рынке нет конкурентов, то зачем выпускать что-то ещё более производительное и тратить на это свои ресурсы?
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