NVIDIA передумала выпускать RTX 4090 Ti

Ведь в последние годы компания весьма активно расширяла свою линейку продуктов с помощью обновлений, которые не только добавляли Ti в название, но и предлагали повышение производительности, чтобы конкурировать с флагманами компании AMD и при этом предоставлять геймерам действительно классный вариант за внушительные деньги. Но теперь, если верить информации достоверных источников, NVIDIA от такого плана просто отказалась. Основная причина, вероятно, связана с конкуренцией — точнее, с её отсутствием. Хотя компания AMD выпустила свою флагманскую видеокарту RX 7900 XTX, на деле она является более прямым конкурентом RTX 4080, нежели RTX 4090. А если на рынке нет конкурентов, то зачем выпускать что-то ещё более производительное и тратить на это свои ресурсы?