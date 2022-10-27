NVIDIA пытается решить главную проблему RTX 4090

Буквально пару дней назад на просторах интернета появились новости о том, что видеокарты RTX 4090 нового поколения от компании NVIDIA буквально не выдерживают нагрузку — начинают плавиться коннекторы, кабели питания, у некоторых пользователей даже отключались от перенагрузки блоки питания. Соответственно, пока проблема ещё не носит массовый характер, руководство NVIDIA приняло решение действовать — компания связалась с компаниями-партнёрами, чтобы решить проблему чрезмерного потребления энергии видеокартой, которая приводит к повышению температур на кабеле и коннекторе питания видеокарты. В конечном итоге это должно решить проблему, но пока что не совсем понятно, как именно компания собирается эту проблему исправлять.

Вероятно, для того, чтобы коннектор не плавился, производителю нужно понизить потребление энергии — для этого можно лишь понизить тактовую частоту графического процессора. В этом случае у потенциальных покупателей возникает вполне логичный вопрос — зачем я покупал видеокарту RTX 4090, чтобы мне потом урезали её производительность из-за своей же неисправности? При этом никаких других путей решения этой проблемы софтверно нет, так как нужно либо менять кабель питания, либо переделывать систему питания, что означает полную перепланировку печатной платы видеокарты. А учитывая, что на складах компаний уже лежат целые партии с бракованным коннектором, ситуация крайне сложная. Будем ждать официальных новостей.
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