NVIDIA покажет шесть GeForce RTX 2060

В сети появилась информация о том, что компания NVIDIA готовит сразу шесть новых видеокарт линейки GeForce RTX 2060. Эта информация появилась лишь недавно, но ее уже успели подтвердить сразу несколькими слитыми данными от нескольких ведущих производителей видеокарт. Видимо, компания NVIDIA решила предоставить всем геймерам возможность выбрать себе подходящее решение за определенную сумму денег и ради этого разделила карты по объему и типу памяти. Пока что мы ждем официального анонса от производителя, чтобы можно было как-то более предметно сравнивать видеокарты, их характеристики, стоимость и так далее. Очень интересно, что произойдет на рынке после того, как NVIDIA выпустит сразу столько новых моделей, а потом и партнеры сделают тоже самое.