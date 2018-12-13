NVIDIA потеряла 48% стоимости

Удивительно, но компания NVIDIA умудрилась потерять 48% своей стоимости буквально за несколько месяцев. На то, правда, были веские причины. Сначала упал рынок криптовалюты, из-за чего пользователи стали намного реже покупать видеокарты для своих ферм. Это серьезный удар по компании, ведь именно на этом рынке производитель зарабатывал приличные деньги. Потом случились проблемы с видеокартами RTX 2080 Ti, что сильно ударило по доверию потенциальных покупателей. На большинстве новых рынков, куда NVIDIA выходит со своими продуктами, уже есть игроки, способные победить конкурента. Да и торговая война США с Китаем тоже имеет вес, ведь 20% всей прибыли NVIDIA находится именно в Китае. Остается лишь надеяться, что это временный спад и вскоре компания вернется на свою прежнюю позицию.