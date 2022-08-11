NVIDIA позволяет создавать цифровых аватаров

NVIDIA не в первый раз создает реалистичные аватары с искусственным интеллектом, но теперь она делает их более практичными. Производитель графических процессоров представил набор инструментов Omniverse Avatar Cloud Engine (ACE), который упрощает компаниям внедрение цифровых людей в чат-боты, игры и другие приложения. Сочетание моделей и сервисов искусственного интеллекта помогает разработчикам быстро создавать виртуальных людей, которые не зависят от огромных собственных вычислительных мощностей — стартап может создать аватар так же убедительно, как аватар гигантской корпорации. ACE вращается вокруг нескольких существующих наборов программного обеспечения и фреймворков. Его тезка Omniverse используется для анимации, управляемой искусственным интеллектом.

Metropolis занимается задачами компьютерного зрения (такими как распознавание объектов). Merlin помогает с рекомендателями, а NeMo Megatron и Riva соответственно помогают с моделями естественного языка и речью ИИ. Потребуется время, прежде чем вы начнете говорить с аватаром на основе ACE в ролевой игре или во время вашего следующего пребывания в отеле. И хотя NVIDIA утверждает, что ее ИИ «на пути» к прохождению теста Тьюринга, на данный момент это явно больше пиар. По-прежнему очевидно, что вы разговариваете с компьютером, как вы можете видеть в демонстрационном видео на официальном сайте. Но технология развивается и это уже достаточно интересное решение.