NVIDIA представила RTX 3050 на 6 ГБ

Сегодня компания NVIDIA официально представила свою новую бюджетную видеокарту — GeForce RTX 3050 на 6 ГБ, которая ориентирована на бюджетные игровые системы с планом на запуск игр в разрешении 1080р. Стоит такая видеокарта 169 долларов и на самом деле новинка действительно может кого-то заинтересовать. При этом стоит отметить, что уже существующая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 на 8 ГБ продаётся по цене в 250-280 долларов, поэтому цена в 169 долларов привлечёт множество геймеров, которые не гоняются за дорогими устройствами и вполне готовы играть в разрешении Full HD на средних настройках графики. Правда, компания NVIDIA утверждает о 4-кратном повышении производительности у модели RTX 3050 на 6 ГБ по сравнению с предыдущими моделями, что звучит немного нереалистично.

Но на самом деле на цене хорошие новости не заканчиваются — отличная новость заключается в том, что геймеры смогут подключить и играть с RTX 3050 на 6 ГБ, не беспокоясь о требованиях к электропитанию, поскольку видеокарта получает необходимую ей энергию напрямую через слот PCIe, не требуя дополнительных подключений посредством кабелей. Важный момент касается и памяти — данная видеокарта использует 6 ГБ видеопамяти и 96-битный интерфейс шины, что является значительным упрощением по сравнению с 8 ГБ и 128-битным интерфейсом, представленным в оригинальной модели. Соответственно, память явно будет работать более медленно, что повлияет на прогрузку текстур и прочие мелочи.