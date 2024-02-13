NVIDIA представила видеокарту RTX 2000 Ada

NVIDIA представила свою совершенно новую профессиональную видеокарту поколения Ada для профессионалов — новинка, как и сообщали инсайдеры несколько дней назад, получила название RTX 2000 Ada, и она ориентирована на сегмент доступных решений. Видеокарта NVIDIA RTX 2000 Ada основана на графическом процессоре AD107 с 2816 ядрами CUDA, 88 тензорными ядрами, 22 ядрами RT и обеспечивает производительность 12 TFLOP по FP32, 27,7 TFLOP по RT Core и до 191,9 TFLOP в области производительности тензорных ядер (это особенно важно при работе с технологиями на базе искусственного интеллекта). Видеокарта также имеет интерфейс памяти GDDR6 объёмом 16 ГБ, работающий на скорости 16 Гбит/сек посредством шины с шириной 128 бит. И, что самое важное, данная видеокарта имеет общую потребляемую мощность в 70 Вт.

Также стоит отметить, что видеокарта NVIDIA RTX 2000 Ada поставляется в двухслотовом дизайне с четырьмя выходами MiniDisplayPort 1.4a и стандартными возможностями кодирования и декодирования AV1, которые присущи архитектуре Ada Lovelace. В компании NVIDIA уже сообщили, что данная видеокарта уже поддерживается в последних версиях драйверов RTX Enterprise, которые открывают доступ к технологиям Video Super Resolution, TrueHDR и не только. И, конечно, референсный дизайн видеокарты будет доступен по начальной цене 625 долларов, хотя будут и варианты от партнёров — свои версии данной видеокарты представят Arrow Electronics, Ingram Micro, Leadtek, PNY, Ryoyo Electro и TD SYNNEX.
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