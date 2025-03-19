NVIDIA представила видеокарту RTX Pro 6000

Сегодня компания NVIDIA представила серию графических процессоров RTX Pro Blackwell, разработанных для профессиональных дизайнеров, разработчиков, учёных-исследователей и креативных специалистов. Линейка включает флагманскую модель RTX Pro 6000 Blackwell для рабочих станций, а также другие версии для настольных ПК, ноутбуков и дата-центров. RTX Pro 6000 Blackwell для рабочих станций оснащена 96 ГБ видеопамяти GDDR7 и потребляет 600 Вт энергии, что немного больше, чем у RTX 5090 (575 Вт). Внешне модель напоминает RTX 5090 и имеет двойную систему охлаждения, 24064 CUDA-ядра, 512-битную шину памяти и пропускную способность 1792 ГБ/сек. Также видеокарта поддерживает интерфейсы PCIe Gen 5, DisplayPort 2.1 и использует новейшее поколение RT- и Tensor-ядер Blackwell.

Этот графический ускоритель ориентирован на профессиональные задачи — разработку игр, работу с искусственным интеллектом и любые другие вычислительно сложные процессы, требующие большого объёма видеопамяти и высокой скорости обработки данных. RTX Pro 6000 Blackwell также будет доступна в версии Max-Q и серверном варианте для дата-центров. Ещё NVIDIA обновила свою систему наименования, отказавшись от прежней схемы нумерации RTX и бывшего бренда Quadro. Вместе с RTX Pro 6000 Blackwell компания также представила модели RTX Pro 5000 и RTX Pro 4000 Blackwell для настольных ПК и ноутбуков, а также RTX Pro 4500 Blackwell для рабочих станций. Стоимость пока что не сообщают.
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