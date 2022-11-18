NVIDIA представит GeForce RTX 4060 в январе

Пользователи были сильно огорчены тем, что компания NVIDIA в ходе своей официальной презентации видеокарт RTX 40 показала только две модели — и обе флагманского уровня. Естественно, далеко не у всех пользователей есть ресурсы на то, чтобы приобретать такие дорогие изделия, особенно если речь идёт о продуктах компаний-партнёров, которые стоят сильно дороже рекомендованной цены. К счастью, для геймеров есть хорошие новости — компания готовит к релизу видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4060, но ожидать невероятного прироста производительности от неё точно не стоит. На самом деле компания работает по уже проверенной схеме, когда модельный ряд нового поколения получает производительность модельного ряда уровнем выше из предыдущего поколения.

У NVIDIA GeForce RTX 4060, если верить инсайдерам, будет производительность на уровне видеокарты RTX 3070, которая в прошлом поколении считалась не лучшим выбором за свои деньги. Она получается достаточно дорогой, при этом производительность у неё сильно ниже, чем у RTX 3080, а это геймерам не очень понравилось. Соответственно, новая NVIDIA GeForce RTX 4060 будет иметь мощность на уровне этой видеокарты, но стоимость у неё будет на уровне RTX 3060 Ti. Это звучит весьма многообещающе, но на самом деле цена будет, конечно же, выше, так как та же RTX 4080 должна продаваться за 1200 долларов, а уходит минимум за 1500 в лучшем случае. Но подождём официального анонса и тогда можно будет говорить более предметно.