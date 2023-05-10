NVIDIA представит в мае сразу три доступные видеокарты

Если верить информации известных инсайдеров, компания NVIDIA собирается объявить о трёх графических картах серии GeForce RTX 4060 в этом месяце, но только одна из них, по слухам, будет доступна в мае, в то время как другие, предположительно, поступят на рынок в июле. Инсайдеры считают, что в линейку NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti войдут видеокарты с 8 ГБ и 16 ГБ памяти, плюс будет вариант RTX 4060. Нужно понимать, что видеокарты серии GeForce RTX 4060 на основе архитектуры Ada Lovelace ориентированы на массовый рынок геймеров, которые хотят за адекватные деньги получить максимальную производительность. Именно из-за этого в новой линейке, по слухам, будут GeForce RTX 4060 Ti с 8 ГБ памяти GDDR6, GeForce RTX 4060 Ti с 16 ГБ памяти и GeForce RTX 4060 с 8 ГБ памяти GDDR6.

Проблема в том, что только GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ ожидается на рынке в этом месяце — согласно информации от отраслевых аналитиков, более дорогие и более дешёвые модели будут доступны только в июле. На данный момент неясно, будут ли GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ и 16 ГБ от NVIDIA использовать графический процессор AD104 в той же конфигурации с 4352 ядрами CUDA, но это вполне вероятный сценарий. Отталкиваясь от предыдущих утечек, NVIDIA планирует, что RTX 4060 Ti должна потреблять не более 160 Вт, что позволит производителям графических процессоров создавать компактные, но мощные видеокарты без необходимости интегрировать питание по 16-пиновому коннектору, например. К счастью, уже совсем скоро все тонкости будут официально представлены.