NVIDIA представит видеокарты RTX 40 SUPER в январе

По информации надёжных поставщиков секретной информации, обновлённые графические процессоры NVIDIA GeForce RTX 40 с индексом SUPER будут представлены на выставке CES 2024, которая должна состояться в пределах нескольких месяцев (событие проходит с 9 по 12 января в Лас-Вегасе). При этом стоит отметить, что компания NVIDIA пока не объявила о своём официальном участии в данном мероприятии или о желании провести ключевую презентацию на главной сцене. Обычно компания заранее говорит о подобных вещах, чтобы поднять шум в сети и потом привлечь больше внимания к своим новым моделям видеокарт, а учитывая, что серия GeForce RTX 40 SUPER будет крайне важным анонсом, в ближайшее время стоит ждать как можно больше новостей и слухов по данном направлению.

На данный же момент известно, что компания NVIDIA планирует выпустить как минимум три видеокарты в рамках линейки GeForce RTX 40 SUPER — GeForce RTX 4080 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4070 SUPER. Названия и характеристики этих карт ещё не утверждены, так что на деле производитель вполне может изменить своё отношение к будущей линейке видеокарт, плюс никто не знает цен. А это, пожалуй, самый важный момент, потому что именно стоимость видеокарт в конечном итоге сыграет ключевую роль в продажах — если модель будет слишком дорогой, то кто будет покупать новинку на фоне растущей конкуренции со стороны компании AMD. Но и делать видеокарты слишком доступными тоже нельзя, потому что тогда обычные модели никто не купит.
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