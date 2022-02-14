NVIDIA приостановила производство RTX 3090 Ti

NVIDIA анонсировала свою RTX 3090 Ti с более быстрой памятью и лучшей производительностью на выставке Consumer Electronics Show (CES) в начале января. Первоначально пообещав больше информации к концу января, NVIDIA с тех пор хранит молчание о ценах или дате выпуска RTX 3090 Ti. Теперь компания отказывается говорить, что происходит. «В настоящее время у нас нет дополнительной информации о RTX 3090 Ti, но мы свяжемся с вами, когда она появится», — недавно заявила The Verge представитель NVIDIA Джен Андерссон. Всего через несколько дней после первоначального объявления NVIDIA о RTX 3090 Ti журналисты информационного издания VideoCardz сообщили, что NVIDIA остановила производство флагманского графического процессора. Сообщается, что компания планировала выпустить RTX 3090 Ti 27 января, но проблемы с BIOS и оборудованием, по-видимому, привели к задержкам.

Январь прошел без каких-либо подробностей от NVIDIA, что заставило многих задуматься, не забыла ли компания выпустить свой новый флагманский графический процессор. Неясно, когда мы узнаем больше о RTX 3090 Ti, помимо некоторых основных характеристик. NVIDIA ранее сообщила, что карта выглядит почти идентично RTX 3090, но будет включать 24 ГБ памяти GDDR6X со скоростью 21 Гбит/сек. Это тот же объем видеопамяти, что и у RTX 3090, но тактовая частота памяти почти на 7,7% выше. RTX 3090 Ti также будет иметь производительность графического процессора 40 терафлопс, что примерно на 11 процентов больше, чем у RTX 3090.
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