NVIDIA признала проблему с GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition

Некоторое время назад мы писали о том, что у новых видеокарт GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition есть некоторые проблемы — артефакты на экране повляются, встречаются вылеты синего экрана смерти и так далее. Длительное время пользователи могли лишь гадать, что стало причиной этих проблем. Кто-то надеялся, что проблема в драйверах, но большая часть тестов указывала на то, что недоработка в аппаратной составляющей. Вскоре компания NVIDIA официально признала проблему и сообщила, что готова помочь всем желающим. Для получения поддержки нужно лишь обратиться к официальному ритейлеру, который предложит пути решения возникшей проблемы. Стоит отметить, что даже при этом официально никто о причине артефактов не говорит. Интересно узнать, что же так такого случилось.