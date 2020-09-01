NVIDIA провела онлайн-презентацию новых видеокарт

Компания NVIDIA провела долгожданную онлайн-презентацию новой линейки видеокарт основанных на архитектуре Ampere.

Исполнительный директор Дженсен Хуан рассказал о новых технологиях над которыми работает компания.

Трансляция прошла на официальном канале Twitch. Около 250 тысяч людей смотрели ее. Компания продемонстрировала возможности новых карт, как они ведут себя в стриме, в играх и сравнили их с предыдущим поколением.

Ну и наконец, Дженсен Хуан показал сами видеокарты. Три модели RTX 3070, RTX 3080 и RTX 3090 в референсом исполнении. Карты отличаются по размеру и характеристикам, соответственно. Были объявлены стоимость и дата выхода на рынок.

Комментарии и отзывы NVIDIA GeForce RTX Ampere
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