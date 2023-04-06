NVIDIA реализовала в Counter-Strike 2 технологию Reflex

Как заметил журналисты информационного издания The Verge, NVIDIA реализовала свою технологию Reflex, которая помогает снижать задержку в широком диапазоне игр, особенно в играх киберспортивного направления, в Counter-Strike 2. Анонсированный всего несколько дней назад шутер от Valve вызвал интерес среди миллионов геймеров по всему миру, раскрывая некоторые инновационные технологии вроде динамического дыма и полное отсутствие так называемых тиков, из-за которых геймеры иногда могли промахиваться по врагу. Поскольку игра представляет собой полную отзывчивость за счёт новой механики регистрации действий, наличие технологий вроде Reflex от NVIDIA является обязательным преимуществом, и NVIDIA поделилась некоторыми новыми результатами минимальной задержки, показывающими, как технология компании помогает улучшить игровой опыт в Counter-Strike 2.

Мы получаем прирост эффективности в шутере от 20% до 70% при включённом режиме Reflex. Интересно то, что режим Reflex даёт результаты, которые намного лучше раскрываются на старых видеокартах. Например, с RTX 4070 вы получаете неплохое снижение времени отклика на 20% (8 мс против 10 мс), но переходя на более старую видеокарту, такую как RTX 3060, вы можете получить до 32% снижения времени отклика (11 мс против 16 мс). Даже GTX 1060 используется в сравнениях компании и показывает огромное снижение в 35% (17 мс против 26 мс). Вероятно, это станет ещё одной причиной, по которой NVIDIA станет лидером на рынке видеокарт.
ASUS представила новую ROG XG Mobile…
Сегодня компания ASUS официально представила устройство ROG XG Mobile для подключения к ноутбукам различн…
NVIDIA готовит к релизу сразу три варианта RTX 4070…
Некоторое время назад компания NVIDIA анонсировала новое поколение видеокарт, но, к сожалению, обошлась и…
Intel Arc A750 подешевела до 220 долларов…
Некоторое время назад, когда компания Intel только заявила о своём желании выйти на рынок дискретной граф…
NVIDIA GeForce RTX 4050 представят в июне…
Вчера достаточно надёжные инсайдеры заявили, что компания NVIDIA планирует выпустить десктопные графическ…
NVIDIA готовит к релизу новую RTX 3060 на более быстрой памя…
Хотя у компании NVIDIA на текущий момент уже имеется достаточно производительное новое поколение видеокар…
NVIDIA сильно снизила цену на RTX 4090…
Некоторое время назад, когда компания NVIDIA только официально представила свои видеокарты нового поколен…
Видеокарта Intel вдруг стала лучшей в доступном сегменте…
Когда года три назад компания Intel официально заявила о том, что она планирует выйти на рынок видеокарт,…
NVIDIA готовит более мощную RTX 3060…
Буквально с момента анонса новой линейки видеокарт RTX 40 инсайдеры пытались получить хоть какую-то инфор…
Обзор COLORFUL iGame GeForce RTX 3080 Vulcan OC 10G. Тест топовой видеокарты (RTX 3080 Vulcan OC 10G LHR-V)Обзор COLORFUL iGame GeForce RTX 3080 Vulcan OC 10G. Тест топовой видеокарты (RTX 3080 Vulcan OC 10G LHR-V)
Опасно ли брать видеокарту после майнинга? Тесты ZOTAC GeForce RTX 3080 10G X-Gaming с АвитоОпасно ли брать видеокарту после майнинга? Тесты ZOTAC GeForce RTX 3080 10G X-Gaming с Авито
Лучшие видеокарты NVIDIA в июне и июле 2022. Самое время для покупки в РоссииЛучшие видеокарты NVIDIA в июне и июле 2022. Самое время для покупки в России
Обзор Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock (PA-RTX4070Ti GameRock 12G). Тесты с Intel Core i5-13400Обзор Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock (PA-RTX4070Ti GameRock 12G). Тесты с Intel Core i5-13400
Обзор COLORFUL GeForce RTX 3080 LHR Advanced. Тесты видеокарты с AliexpressОбзор COLORFUL GeForce RTX 3080 LHR Advanced. Тесты видеокарты с Aliexpress
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor