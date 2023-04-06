NVIDIA реализовала в Counter-Strike 2 технологию Reflex

Как заметил журналисты информационного издания The Verge, NVIDIA реализовала свою технологию Reflex, которая помогает снижать задержку в широком диапазоне игр, особенно в играх киберспортивного направления, в Counter-Strike 2. Анонсированный всего несколько дней назад шутер от Valve вызвал интерес среди миллионов геймеров по всему миру, раскрывая некоторые инновационные технологии вроде динамического дыма и полное отсутствие так называемых тиков, из-за которых геймеры иногда могли промахиваться по врагу. Поскольку игра представляет собой полную отзывчивость за счёт новой механики регистрации действий, наличие технологий вроде Reflex от NVIDIA является обязательным преимуществом, и NVIDIA поделилась некоторыми новыми результатами минимальной задержки, показывающими, как технология компании помогает улучшить игровой опыт в Counter-Strike 2.

Мы получаем прирост эффективности в шутере от 20% до 70% при включённом режиме Reflex. Интересно то, что режим Reflex даёт результаты, которые намного лучше раскрываются на старых видеокартах. Например, с RTX 4070 вы получаете неплохое снижение времени отклика на 20% (8 мс против 10 мс), но переходя на более старую видеокарту, такую как RTX 3060, вы можете получить до 32% снижения времени отклика (11 мс против 16 мс). Даже GTX 1060 используется в сравнениях компании и показывает огромное снижение в 35% (17 мс против 26 мс). Вероятно, это станет ещё одной причиной, по которой NVIDIA станет лидером на рынке видеокарт.