NVIDIA сильно снизила цену на RTX 4090

Некоторое время назад, когда компания NVIDIA только официально представила свои видеокарты нового поколения, геймеры почему-то надеялись, что флагманская модель RTX 4090 будет крайне доступной и привлекательной покупкой. На деле оказалось, что даже рекомендованная розничная стоимость у данной видеокарты очень высокая, так как в той же Европе видеокарту продавали примерно за две тысячи долларов. При этом стоит понимать, что рекомендованной стоимости придерживаются далеко не все продавцы, и в конечном итоге видеокарта продавалась даже дороже. Но сегодня у нас появились хорошие новости для тех, кто планировал приобрести именно флагманское видеокарту, потому что компания NVIDIA на своём официальном сайте сообщила о снижении розничной цены на целых 150 евро.

Пока что речь идёт исключительно о фирменное видеокарте производителя, так что компании-партнёры могут стоимость не уменьшать, но это хорошее начало. Если сама компания NVIDIA снизит стоимость на свою видеокарту, то в обозримом будущем другие компании тоже последуют её примеру. При этом модель остаётся всё равно слишком дорогой, потому что 1800 евро на текущий момент это слишком высокая цена даже для флагманской видеокарты на фоне этого, что майнинг уже умер и цены на видеокарты не должны быть настолько высокими. Будем надеяться, что в ближайшем будущем производители ещё раз снизит стоимость, чтобы видеокарта продавалась хотя бы за 1500 долларов, так как в этом случае она действительно будет пользоваться спросом.
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