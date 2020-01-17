NVIDIA снилиза цену на GeForce RTX 2060

Компания AMD умудряется сражаться сразу на двух фронтах — она отлично давит на Intel на рынке процессоров и не менее успешно сражается с NVIDIA на рынке видеокарт. Более того, чтобы справиться с конкурентом в NVIDIA даже было принято решение снизить цену на видеокарту GeForce RTX 2060, так как она является прямым конкурентом Radeon RX 5600 XT, которая выходит в следующий четверг. Вот только видеокарта AMD при этой же стоимости выдает гораздо более высокую производительность, что крайне положительно скажется на продажах. Чтобы хоть как-то уравновесить силы, в NVIDIA решили скинуть цену на свою видеокарту до 299 долларов. Это крайне приятная новость, ведь теперь конкуренция и правда идет пользователям на руку. Ждем очередных новинок AMD.