NVIDIA снижает цены на видеокарты RTX 30

Сегодня поставщики видеокарт из Китая официально сообщили хорошую новость о том, что компания NVIDIA начала снижение цен на видеокарты RTX 30. Стоит напомнить, что ещё на момент анонса видеокарт нового поколения появилась информация о том, что производитель хочет продать сначала старые запасы RTX 30, а только после этого начать снижение цен на модели старого поколения. И, видимо, пришло время — ритейлеры сообщают о снижении цен на видеокарты RTX 30 в размере от 10 до 30 долларов, то есть в некоторых случаях скидка совершенно незначительная, но она всё же есть. На текущий момент в Китае можно найти новые видеокарты RTX 30 по очень приличной цене, если речь идёт, например, о моделях начального уровня, а теперь эти видеокарты будут продаваться ещё дешевле.

Также хотелось бы отметить, что это на самом деле является знаком того, что вскоре должны поступить в продажу и видеокарты нового поколения из среднего сегмента. Это видеокарты от RTX 4050 до RTX 4070, которые пока что даже не анонсированы, но, вероятно, они тоже будут пользоваться спросом в обозримом будущем, потому что они будут по уровню производительности наравне со флагманами RTX 30, но при этом предоставят доступ к новым технологиям вроде DLSS 3. Будем надеяться, что видеокарты RTX 30 при этом будут производить и дальше, так как после снижения цен условная RTX 3080 будет является буквально лучшим решением на современном рынке — она достаточно мощная, при этом доступная и крайне эффективная в плане потребления энергии.