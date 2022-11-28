NVIDIA сняла с производства GeForce RTX 2060 и GeForce GTX 1660

Сегодня появились достаточно неприятные новости о том, что компания NVIDIA официально прекращает производство видеокарт GeForce RTX 2060 и GeForce GTX 1660. Это плохие новости по той причине, что данные видеокарты можно смело назвать народными, ведь за свои деньги они предоставляли внушительную производительность. Соответственно, если у пользователя были ограничения в плане бюджета и он не мог себе позволить видеокарту топового уровня, то он смело мог взять модели прошлых поколений и получить ту производительность, которая необходима в недорогих сборках. Это очень приятно, так как даже в бум майнинга эти видеокарты спасали геймеров со всего мира от дефицита и слишком высоких цен на графические ускорители. Теперь их не производят.

Вероятно, какое-то время модели будут на складах, так что купить их можно будет примерно до января. После января склады опустеют, так как перед праздниками многие пользователи купят остатки со складов и всё, на этом история легендарных видеокарт будет закончена. Соответственно, если вы хотите приобрести данную видеокарту и вам давно хочется поиграть в свежие игры, то стоит поспешить. Впрочем, даже если эти модели больше не будут доступны, вы всегда сможете купить RTX 3060 — эта видеокарта условно заменяет народные решения благодаря приличной производительности и относительно низкой цене на данный момент. Будем надеяться, что производитель не поднимет стоимость на эту модель в ближайшее время и RTX 3060 тоже станет народной.
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