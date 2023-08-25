NVIDIA утроит выпуск своих видеокарт для ИИ

Сегодня информационное издание Financial Times сообщило, что компания NVIDIA, которая только что заработала более 10 миллиардов долларов за один квартал видеокартах, ориентированных на центры обработки данных, планирует в 2024 году увеличить производство подобных продуктов как минимум в три раза. Этот шаг является очень амбициозным, и если NVIDIA сможет выполнить его, а спрос на её процессоры A100, H100 и другие вычислительные решения для систем искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений останется высоким, это может принести компании невероятные доходы на уровне 30-40 миллиардов долларов.

Стоит при этом отметить, что спрос на флагманскую видеокарту H100 от NVIDIA настолько велик, что они уже распроданы на весь 2024 год. Это значит, что производитель мог бы продавать гораздо больше видеокарт, но на текущий момент просто нет свободной продукции, которая бы позволила справиться с поставленной задачей. И это при том, что по плану видеокарты H100 в 2024 году будут проданы объёмом от 1,5 до 2 миллионов экземпляров, тогда как в текущем году компания продала всего 500 тысяч моделей, то есть рост позволит существенно завоевать сегмент рынка. При этом специалисты отмечают, что так сильно расширить производственную базу — достаточно сложная задача, с которой будет проблематично справиться. Всё же все эти видеокарты оснащаются графическим процессором, который производится по сложному технологическому процессу.