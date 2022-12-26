NVIDIA выпустила обновлённую версию RTX 3050

В последнее время компания NVIDIA достаточно интересно поступает с видеокартами прошлых поколений. Точнее, я бы даже сказал очень странно поступает — вместо того, чтобы забыть о прошлом поколении и продавать новые видеокарты, компания переиздаёт уже давно позабытые модели. Например, именно так поступили с видеокартой RTX 3050, которая сегодня появилась в обновлённом виде. Стоит сразу отметить, что хотя видеокарта и называется так же, но на самом деле это совершенно не RTX 3050. Компания просто использует данное название, потому что выпускать модель RTX 3040, например, было бы немного странно — сейчас во всю идёт пира нового поколения видеокарт. Впрочем, даже идея перезапуска RTX 3050 под тем же названием кажется очень странной.

Дело в том, что новая видеокарта RTX 3050 получила новый чип — GA107, тогда как старая версия работала на чипе GA106. Вот только не стоит думать, что новый чип окажется более производительным, так как это совершенно не так. Вместо этого производитель решил выпустить видеокарту, которая обладает урезанным чипом с меньшим количеством ядер, меньшей производительностью, но и меньшим потреблением энергии, что вполне логично. Настолько ли новая видеокарта хороша, чтобы пользователь был вынужден всё бросить и отправиться в магазин за новинкой? Безусловно, нет. Скорее всего, производитель решил использовать остатки старых чипов или как-то закрыть недостаточные продажи в бюджетном сегменте видеокарт, но не более того.
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