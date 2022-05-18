NVIDIA выпустит GeForce GTX 1630, преемницу GT 1030

NVIDIA готовит новую видеокарту на замену своей популярной GT 1030 — GeForce GTX 1630, которая будет позиционироваться в сегменте начального уровня.

Карта будет позиционироваться на фоне линейки Navi 24 начального уровня и предлагать производительность, близкую к GeForce GTX 1650. Она должна быть немного быстрее, чем видеокарта AMD Radeon RX 6400. Очевидно, что вы не получите тот же уровень производительности, что и у RTX 3050, стоимость которого начинается с 249 долларов США, но похоже что NVIDIA может установить цену в районе 150 долларов, учитывая, что GTX 1650 уже продается по цене 190 долларов США.

Что касается технических характеристик, то NVIDIA GeForce GTX 1630 может превосходить GPU Turing TU117 с 4 ГБ памяти, работающей через 128-битный шинный интерфейс. Мы не можем точно сказать, будет ли эта карта по-прежнему оснащена памятью GDDR6 или GDDR5, поскольку GTX 1650 SKU самого начального уровня имеет память GDDR5. GeForce GTX 1630 также будет иметь TDP менее 75 Вт и не будет иметь специальной поддержки трассировки лучей или DLSS. Тем не менее, NVIDIA включила трассировку лучей для графических процессоров без ядра RT, но производительность не будет близкой к играбельной даже при самом низком возможном разрешении.
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