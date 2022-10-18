NVIDIA всё же работает над GeForce RTX 4090 Ti

И если компания готова отказаться от доминирования в этом сегменте на фоне скорого релиза новых видеокарт от AMD, то ставка на GeForce RTX 4090 Ti выглядит крайне спорной. Дело в том, что у NVIDIA уже есть крайне производительная видеокарта GeForce RTX 4090, которая легко справляется с любыми видеоиграми нового поколения, а также с софтом профессионального уровня. Зачем компании стараться ради того, чтобы выпустить GeForce RTX 4090 Ti, которая будет на 15% мощнее, не совсем ясно — компания с трудом может удовлетворить текущий спрос на новое поколение, а когда будет представлена Ti-версия, то возникнет очередной дефицит. Пока что не совсем понятна стратегия производителя в данном направлении, это всё выглядит крайне странным.