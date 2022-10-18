NVIDIA всё же работает над GeForce RTX 4090 Ti

Некоторое время назад в сети появились данные, что компания NVIDIA работает над видеокартой GeForce RTX 4090 Ti, но производителю не удаётся реализовать модель из-за того, что графический чип потребляет слишком много энергии и из-за этого плавятся контакты, плавятся кабели питания и не только. Но, как оказалось, компания от этой видеокарты всё равно не отказалась — более того, чтобы реализовать флагманскую видеокарту нового поколения, компания даже отказалась от видеокарты TITAN на архитектуре Ada Lovelace. Это очень важный момент, так как обычно видеокарты данной линейки выступали флагманом для тех, кто не играет в игры, но хочет получить максимальную производительность в софте и приложениях по монтажу видео, например.

И если компания готова отказаться от доминирования в этом сегменте на фоне скорого релиза новых видеокарт от AMD, то ставка на GeForce RTX 4090 Ti выглядит крайне спорной. Дело в том, что у NVIDIA уже есть крайне производительная видеокарта GeForce RTX 4090, которая легко справляется с любыми видеоиграми нового поколения, а также с софтом профессионального уровня. Зачем компании стараться ради того, чтобы выпустить GeForce RTX 4090 Ti, которая будет на 15% мощнее, не совсем ясно — компания с трудом может удовлетворить текущий спрос на новое поколение, а когда будет представлена Ti-версия, то возникнет очередной дефицит. Пока что не совсем понятна стратегия производителя в данном направлении, это всё выглядит крайне странным.
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