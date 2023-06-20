NVIDIA заказала память HBM3E для видеокарт будущего

Информационное издание DigiTimes со ссылкой на свои источники сообщило, что компания NVIDIA проявляет интерес к продукции чипов HBM3E от компании SK Hynix. Если эта информация верна, то следующее поколение видеокарт компании NVIDIA для искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений может использовать память HBM3E вместо HBM3. Предстоящая память HBM3E от SK Hynix повысит скорость передачи данных с текущих 6,40 GT/сек до 8,0 GT/сек (не путать с ГБ/сек). Это улучшение, соответственно, расширит суммарную полосу пропускания с 819,2 ГБ/сек до ошеломляющих 1 ТБ/сек.

Однако существуют неопределённости относительно совместимости HBM3E с существующими контроллерами и интерфейсами HBM3, так как SK Hynix ещё не раскрыла информацию об этом аспекте новой технологии. В любом случае, компания NVIDIA и другие разработчики вычислительных видеокарт для искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений заинтересовались новинкой и хотят интегрировать её в свои системы в будущем. Также инсайдеры заявили, что SK Hynix планирует начать отгрузку образцов памяти HBM3E во второй половине 2023 года, а крупномасштабное производство запланировано на конец 2023 года или начало 2024 года. Возможно, это существенно повлияет на развитие сегмента вычислительной техники для искусственного интеллекта в будущем, когда все контроллеры и технологии будут настроены должным образом. Для потребительских видеокарт это пока что ничего не значит.
Видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4090 разогнали почти до 4 ГГц…
Появилась информация, что пользователь под ником CENS разогнал графический процессор видеокарты NVIDIA Ge…
Palit представила видеокарты RTX 4080 и RTX 4070 Ti в линейк…
Сегодня компания Palit, которая является ведущим производителем видеокарт в мире, официально представила …
Пользователь существенно прокачал AMD RX 7900 XTX…
Пользователь форума Reddit под ником Jedi95 модифицировал одну из флагманских видеокарт RX 7900 XTX, убра…
Раскрыты характеристики видеокарты AMD Radeon RX 7600…
Вчера были раскрыты окончательные характеристики грядущей видеокарты AMD Radeon RX 7600 8 ГБ, которая, к …
Производство NVIDIA GeForce RTX 4070 остановили до июня…
Согласно информации надёжных источников, продажи видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4070 не соответствуют ожида…
MSI слила в сеть характеристики NVIDIA GeForce RTX 4070…
Слитые данные, появившиеся в EEC, указывают на то, что грядущая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 может …
Inno3D представила видеокарты со скрытым подключением питани…
Компания Inno3D официально объявила о реализации новой и, видимо, модной функции Stealth Cable Management…
AMD представила видеокарты Radeon Pro W7900 и W7800…
Сегодня компания AMD официально представила свои первые графические карты на основе GPU RDNA 3 для работы…
Опасно ли брать видеокарту после майнинга? Тесты ZOTAC GeForce RTX 3080 10G X-Gaming с АвитоОпасно ли брать видеокарту после майнинга? Тесты ZOTAC GeForce RTX 3080 10G X-Gaming с Авито
Обзор Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock (PA-RTX4070Ti GameRock 12G). Тесты с Intel Core i5-13400Обзор Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock (PA-RTX4070Ti GameRock 12G). Тесты с Intel Core i5-13400
Обзор и тесты Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Gaming. Видеокарта для 1080p и 1440p с лучами и DLSS 3Обзор и тесты Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Gaming. Видеокарта для 1080p и 1440p с лучами и DLSS 3
Обзор COLORFUL iGame GeForce RTX 3080 Vulcan OC 10G. Тест топовой видеокарты (RTX 3080 Vulcan OC 10G LHR-V)Обзор COLORFUL iGame GeForce RTX 3080 Vulcan OC 10G. Тест топовой видеокарты (RTX 3080 Vulcan OC 10G LHR-V)
Обзор и тест видеокарты GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OCОбзор и тест видеокарты GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OC
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor