NVIDIA заказала память HBM3E для видеокарт будущего

Однако существуют неопределённости относительно совместимости HBM3E с существующими контроллерами и интерфейсами HBM3, так как SK Hynix ещё не раскрыла информацию об этом аспекте новой технологии. В любом случае, компания NVIDIA и другие разработчики вычислительных видеокарт для искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений заинтересовались новинкой и хотят интегрировать её в свои системы в будущем. Также инсайдеры заявили, что SK Hynix планирует начать отгрузку образцов памяти HBM3E во второй половине 2023 года, а крупномасштабное производство запланировано на конец 2023 года или начало 2024 года. Возможно, это существенно повлияет на развитие сегмента вычислительной техники для искусственного интеллекта в будущем, когда все контроллеры и технологии будут настроены должным образом. Для потребительских видеокарт это пока что ничего не значит.