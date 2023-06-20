NVIDIA заказала память HBM3E для видеокарт будущего

Информационное издание DigiTimes со ссылкой на свои источники сообщило, что компания NVIDIA проявляет интерес к продукции чипов HBM3E от компании SK Hynix. Если эта информация верна, то следующее поколение видеокарт компании NVIDIA для искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений может использовать память HBM3E вместо HBM3. Предстоящая память HBM3E от SK Hynix повысит скорость передачи данных с текущих 6,40 GT/сек до 8,0 GT/сек (не путать с ГБ/сек). Это улучшение, соответственно, расширит суммарную полосу пропускания с 819,2 ГБ/сек до ошеломляющих 1 ТБ/сек.

Однако существуют неопределённости относительно совместимости HBM3E с существующими контроллерами и интерфейсами HBM3, так как SK Hynix ещё не раскрыла информацию об этом аспекте новой технологии. В любом случае, компания NVIDIA и другие разработчики вычислительных видеокарт для искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений заинтересовались новинкой и хотят интегрировать её в свои системы в будущем. Также инсайдеры заявили, что SK Hynix планирует начать отгрузку образцов памяти HBM3E во второй половине 2023 года, а крупномасштабное производство запланировано на конец 2023 года или начало 2024 года. Возможно, это существенно повлияет на развитие сегмента вычислительной техники для искусственного интеллекта в будущем, когда все контроллеры и технологии будут настроены должным образом. Для потребительских видеокарт это пока что ничего не значит.