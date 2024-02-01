NVIDIA завоевала 90% рынка видеокарт для ИИ

Компания NVIDIA без всякого сомнения занимает ведущие позиции в сегменте аппаратного обеспечения для технологий на базе искусственного интеллекта и аналитики предполагают, что компания заработает 46 миллиардов долларов только от сегмента центров обработки данных. Если верить информации западных изданий, то компания смогла завоевать долю рынка в 90% — это тотальное доминирование в сегменте, о котором конкуренты могут лишь мечтать. Всё дело в том, что графические процессоры H100 компании NVIDIA оказались огромным успехом и эти графические ускорители по-прежнему остаются приоритетными для тех, кто занимается бизнесом, связанным с вычислениями на базе ИИ — речь идёт о крупнейших компаниях в мире.

NVIDIA сумела создать монополию на рынке графических ускорителей для ИИ, а так как это направление сейчас считается наиболее востребованным, то и прибыль у компании будет приличная. При этом компания AMD, по-видимому, медленно набирает популярность на рынках искусственного интеллекта и специалисты даже прогнозируют компании существенный рост в данном направлении в 2024 году. И это отличные новости, потому что если на рынке будет монополист, то у других компаний просто не будет возможности расширяться и развиваться в этом направлении. Другое дело, что даже в случае активного роста компания AMD всё равно не сможет уделать NVIDIA — слишком уж много у компании на текущий момент клиентов и готовых решений. Это будет сложно преодолеть даже AMD.
AMD готовит к релизу новые мобильные видеокарты Radeon RX 70…
Линейка мобильных видеокарт Radeon RX 7000M и RX 7000S от компании AMD на базе передовой графической архи…
NVIDIA нарастила продажи видеокарт RTX 4060 и RTX 4060 Ti…
Новейшие видеокарты NVIDIA из серии GeForce RTX 40 постепенно набирают популярность и начинают обходить п…
NVIDIA завоевала 90% рынка видеокарт для ИИ…
Компания NVIDIA без всякого сомнения занимает ведущие позиции в сегменте аппаратного обеспечения для техн…
NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER представят уже совсем скоро…
Сегодня компания NVIDIA официально анонсировала запуск новых видеокарт GeForce RTX 40 SUPER, которые долж…
NVIDIA представила передовую графическую систему H200 для ра…
Вчера компания NVIDIA официально объявила о релизе своей новой видеокарты H200 Hopper, которая оснащена с…
Palit представила видеокарты серии GeForce RTX 40 SUPER…
Компания Palit, один из ведущих производителей видеокарт в мире, официально представила серию графических…
ASRock представила белую видеокарту Radeon RX 7900 XT Phanto…
Вчера компания ASRock официально представила видеокарту Radeon RX 7900 XT в белом цвете — она, вероятно, …
MSI представила необычную видеокарту EXPERT…
Вчера в рамках презентации CES 2024 компания MSI представила свою новую видеокарту EXPERT, состоит в сери…
Обзор и тесты Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Gaming. Видеокарта для 1080p и 1440p с лучами и DLSS 3Обзор и тесты Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Gaming. Видеокарта для 1080p и 1440p с лучами и DLSS 3
Опасно ли брать видеокарту после майнинга? Тесты ZOTAC GeForce RTX 3080 10G X-Gaming с АвитоОпасно ли брать видеокарту после майнинга? Тесты ZOTAC GeForce RTX 3080 10G X-Gaming с Авито
Обзор и тесты видеокарты Radeon RX 7800 XT GAMING OCОбзор и тесты видеокарты Radeon RX 7800 XT GAMING OC

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor