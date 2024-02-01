NVIDIA завоевала 90% рынка видеокарт для ИИ…

NVIDIA сумела создать монополию на рынке графических ускорителей для ИИ, а так как это направление сейчас считается наиболее востребованным, то и прибыль у компании будет приличная. При этом компания AMD, по-видимому, медленно набирает популярность на рынках искусственного интеллекта и специалисты даже прогнозируют компании существенный рост в данном направлении в 2024 году. И это отличные новости, потому что если на рынке будет монополист, то у других компаний просто не будет возможности расширяться и развиваться в этом направлении. Другое дело, что даже в случае активного роста компания AMD всё равно не сможет уделать NVIDIA — слишком уж много у компании на текущий момент клиентов и готовых решений. Это будет сложно преодолеть даже AMD.