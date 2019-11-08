NZXT AER выглядит шикарно

Ранее компания NZXT радовала нас исключительно красивыми корпусами и СЖО, но пришла пора перейти и на компьютерную периферию. Новинка под названием NZXT AER является игровой гарнитурой с достаточно стильным белым корпусом, мягкими панелями из экологической кожи и интересной формой микрофона. Это действительно одни из самых стильных наушников на рынке, которые, правда, стоят 130 долларов. Это довольно дорого. Также стоит отметить, что гарнитура поставляется не только в белом варианте, но и в фиолетовом — выглядит модель еще более необычно, но тут уже дело вашего вкуса и ваших личных предпочтений. Все же пользователь сам решает, что ему больше нравится и тогда уже заказывает. Цену для нашего рынка еще не называли, но она будет высокой.