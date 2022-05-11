NZXT представил блок питания C1000 Gold

Сегодня компания NZXT выпустила новую модель C1000 Gold мощностью 1000 Вт в линейке блоков питания C-серии для высокопроизводительного сегмента.

Эти блоки питания характеризуются полностью модульной разводкой кабелей, эффективностью 80 Plus Gold и полубезвентиляторным охлаждением.

C1000 Gold оснащен 24-контактным разъемом питания ATX, двумя 4+4-контактными разъемами EPS, шестью 6+2-контактными разъемами питания PCIe, шестью разъемами питания SATA и шестью устаревшими разъемами питания.

В блоке питания используется 135-мм вентилятор с гидродинамическим подшипником для охлаждения, и он остается тихим при большинстве рабочих нагрузок, не связанных с играми. Под корпусом C1000 Gold имеется конструкция с одной шиной +12 В, активная коррекция коэффициента мощности, коммутация постоянного тока и наиболее распространенные электрические защиты. C1000 Gold доступен уже сейчас по цене 179,99 долларов США.