NZXT представила материнскую плату N7 на чипсете AMD B550

Материнская плата NZXT N7 B550 выполнена в фирменном стиле линейки N7. На выбор доступно два цвета: черный и белый. Металлический кожух создает цельный вид и гармонирует с любым корпусом, идеально конечно с корпусами NZXT.

NZXT N7 B550 совместим с процессорами AMD Ryzen серий 5000, 4000 и 3000. Реализована поддержка интерфейса PCIe 4.0, 128 ГБ оперативной памяти, возможность подключения WiFi 6E, кодек Realtek ALC1220 с 8-канальным звуком высокой четкости и ЦАП 32-бит/192 кГц. Фирменный софт NZXT CAM позволит настроить подсветку.

Материнская плата оснащена многочисленными разъемами. На задней панели есть три порта USB 3.2 Gen 2, один порт USB 3.2 Gen 2 Type-C, четыре порта USB 3.2 Gen 1, два порта USB 2.0, аудиоразъемы, HDMI порт.

Новые платы NZXT N7 B550 продаются по цене 229 долларов.