NZXT выпускает материнские платы N7 Z690 и N5 Z690 для процессоров Intel Core 12-го поколения

NZXT выпускает материнские платы N7 Z690 и N5 Z690 для процессоров Intel Core 12-го поколения. И NZXT N7 Z690, и NZXT N5 Z690 предлагаются в матовом черном и матовом белом цветах, как и материнские платы NZXT предыдущего поколения.

NZXT N7 Z690 — это топовая модель премиум-класса с цельнометаллическим кожухом соответствующего цвета. Обе материнские платы оснащены цифровым управлением RGB-подсветкой с помощью программного обеспечения NZXT CAM. N7 Z690 имеет 12-фазную схему питания, а Z5 Z690 — скромную 8-фазную схему питания. В более дорогой материнской плате N7 Z690 также используется медная печатная плата, обеспечивающая лучшую теплопроводность.

Материнские платы серии NZXT N включают возможность подключения WiFi 6E. Компоновка плат N7 и N5 упрощает установку компонентов благодаря оптимально расположенным разъемам.

Материнские платы NZXT N7 Z690 и NZXT N5 Z690 доступны по цене 299,99 и 239,99 долларов соответственно.