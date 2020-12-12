NZXT выпустила USB-концентратор третьего поколения Internal USB Hub (GEN 3)

NZXT Internal USB Hub (GEN 3) - это внутренний USB-концентратор для подключения дополнительных устройств.

Internal USB Hub имеет ряд улучшений по сравнению с предыдущим поколением. Тут есть четыре внутренних порта USB 2.0 и один порт для подключения к материнской плате. Магнитный корпус упрощает монтаж.

Устройство совместимо с любым корпусом и легко устанавливается. SATA разъем обеспечивает стабильное питание.

NZXT Internal USB Hub (GEN 3) совместим с NZXT Kraken Z53, NZXT RGB, а также с цифровым блоком питания NZXT E850. Производитель дает 2 года гарантии.

NZXT Internal USB Hub (GEN 3) доступен по цене 22,99 долларов.