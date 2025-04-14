На Apple подали в суд за рекламу iPhone 16

Apple столкнулась с двумя новыми коллективными исками в США и Канаде после задержки анонсированных функций новой версии Siri на базе искусственного интеллекта. Эти функции должны были стать частью инициативы под названием Apple Intelligence, однако компания столкнулась с рядом технических проблем и была вынуждена отложить запуск на следующий год. Новую Siri активно рекламировали, подогревая интерес и мотивируя пользователей перейти на iPhone 16. Поэтому неудивительно, что многих покупателей охватило разочарование, когда стало известно, что обновлённый голосовой помощник не появится в ближайшее время. И в итоге одним судебным иском дело не ограничилось — теперь на Apple подали ещё два коллективных иска (один в Калифорнии, а другой — в канадской провинции Британская Колумбия).

В США иск подали два истца в федеральный суд, утверждая, что Apple нарушила законы о недобросовестной рекламе и конкуренции. Они заявили, что никогда бы не купили iPhone 16, если бы знали, что обещанные функции Siri задержатся. Аналогичный иск был подан и в Канаде — там потребители также требуют компенсацию. Кроме того, Apple пришлось удалить рекламный ролик с участием актрисы Беллы Рамзи из сериала «Одни из нас», в котором демонстрировались улучшения Siri — ролик вышел до того, как компания официально признала задержку релиза. На момент публикации представители Apple не дали комментариев по этим судебным искам, но, вероятно, компания быстро решит эту проблему.
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