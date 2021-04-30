На Redmi K40 Gaming Edition нет GMS

Ранее на этой неделе Redmi выпустила Redmi K40 Gaming Edition (также известный как Redmi K40 Game Enhanced Edition) в Китае. И зарубежные блогеры, которые получили данный гаджет на обзор, играя с устройством обнаружили, что оно не поддерживает установку GMS — Google Mobile Services). Еще в феврале Xiaomi подтвердила, что больше не будет включать фреймворк GMS в свои будущие смартфоны с MIUI China ROM. С обновлением MIUI 12.5 компания также удалила фреймворк на старых телефонах. Фирма утверждает, что этот шаг уменьшит объем памяти, занимаемый ОС. Китайский производитель мобильных телефонов даже позволяет пользователям удалять кучу системных приложений на MIUI 12.5.

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