На Valve подали в суд из-за лутбоксов в CS2

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс подала иск против игрового гиганта Valve в суд штата на Манхэттене. В заявлении утверждается, что сочетание таких игр, как Counter-Strike, Team Fortress и Dota, где пользователи могут зарабатывать и тратить реальные деньги на покупку лутбоксов, вместе с площадкой Steam Community Market, на которой редкие скины и предметы продаются порой по чрезмерно высоким ценам, по сути представляют собой «классическую форму азартных игр». Сообщается, что скины для Counter-Strike: Global Offensive продавались по цене до 2,5 миллиона долларов, а сама игра считается обладателем крупнейшей внутриигровой экономики среди всех видеоигр. Ранее Valve изменила способ отображения лутбоксов и их наград, предположительно чтобы избежать применения европейского законодательства об азартных играх.

Как сообщает агентство Reuters, в иске говорится, что лутбоксы Valve особенно опасны из-за их популярности среди детей и подростков. По мнению прокуратуры, подобные механики создают риск формирования зависимости, причём в жалобе подчёркивается, что дети, столкнувшиеся с азартными играми до 12 лет, в 4 раза чаще подвержены развитию игровой зависимости во взрослом возрасте. Истцы требуют компенсации игрокам, а также штраф в размере, равном трёхкратной прибыли Valve от любой деятельности, признанной незаконной. Это может очень серьёзно ударить по доходам компании Valve, которая годами продавала лутбоксы.
