На блок питания XPG PYLON с сертификацией ADATA XPG Bronze теперь предоставляется 5-летняя гарантия

Компания XPG, поставщик высокопроизводительных продуктов для геймеров, профессионалов киберспорта и технических энтузиастов, рада сообщить о продлении гарантийного срока на блок питания, сертифицированный XPG PYLON 80 Plus Bronze, до 5 лет. Ранее гарантия на устройство ограничивалась 3 годами. XPG активно работает над обеспечением высочайшего уровня качества и надежности всех своих продуктов и с радостью увеличивает гарантию.

XPG PYLON — это блок питания с сертификацией 80 Plus Bronze, который может достигать уровней эффективности до 89%, обеспечивая производительность, почти сравнимую с блоками питания с сертификацией Gold. Он был разработан для непрерывной работы системы питания в режиме 24/7 и выпускается в четырех вариантах мощности — 450 Вт, 550 Вт, 650 Вт и 750 Вт — для удовлетворения конкретных потребностей различных типов пользователей и сценариев производительности. Все модели имеют цепь DC-to-DC 100% +12В. XPG PYLON соответствует требованиям руководства по проектированию блока питания Intel ATX, предъявляемым к функциям спящего режима, и имеет систему подачи питания, которая остается стабильной и эффективной, что делает его идеальным для поддержки графических карт и процессоров среднего и высокого класса. Его 120-мм вентилятор с гидродинамическим подшипником (FDB) работает почти бесшумно, что обеспечивает тихую работу пользователя.