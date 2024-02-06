На чипе AMD Ryzen 7 8700G поставлен рекорд разгона DDR5

Известный оверклокер под ником SafeDisk установил новый рекорд по разгону памяти DDR5 на платформе AM5, используя достаточно доступный процессор AMD Ryzen 7 8700G APU на материнской плате ASUS ROG Crosshair X670E GENE. Для оверклокинга использовались пара модулей памяти G.Skill Trident Z5 (F5-7800J3646H16G) со скоростью по умолчанию CL36 7800 МТ/сек при напряжении 1,45 В. В качестве охлаждения использовался стандартный жидкостный кулер, плюс радиаторы на VRM-цепях материнской платы были сняты. В результате точной настройки SafeDisk достиг рекордного разгона DDR5-10600 с двойной конфигурацией модулей памяти при тех же напряжениях и с задержками 50-62-62-127-127.

При этом энтузиаст отмечает, что весь процесс оверклокинга был очень простым. Но главное в том, что разгоном занимались на базе достаточно доступного процессора, что говорит о возможности создавать достаточно мощные системы с быстрой памятью на недорогих чипах нового поколения. Ранее ничего подобного реализовать не удавалось и оверклокеры использовали крайне дорогие процессоры, чтобы иметь возможность разогнать платформу до рекордных отметок. Кроме того, энтузиаст отмечает, что у него есть возможность улучшить данное направление — разгон оказался слишком простым и из памяти явно можно выжать больше скорости. Будем надеяться, что вскоре будут представлены новые рекорды, потому что это крайне интересный процесс — чем выше рекорды, тем выше частота на серийном рынке.
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