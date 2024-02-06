На чипе AMD Ryzen 7 8700G поставлен рекорд разгона DDR5…

При этом энтузиаст отмечает, что весь процесс оверклокинга был очень простым. Но главное в том, что разгоном занимались на базе достаточно доступного процессора, что говорит о возможности создавать достаточно мощные системы с быстрой памятью на недорогих чипах нового поколения. Ранее ничего подобного реализовать не удавалось и оверклокеры использовали крайне дорогие процессоры, чтобы иметь возможность разогнать платформу до рекордных отметок. Кроме того, энтузиаст отмечает, что у него есть возможность улучшить данное направление — разгон оказался слишком простым и из памяти явно можно выжать больше скорости. Будем надеяться, что вскоре будут представлены новые рекорды, потому что это крайне интересный процесс — чем выше рекорды, тем выше частота на серийном рынке.