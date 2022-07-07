На экране блокировки Android-устройств появится реклама

Glance, по-видимому, готовится к запуску рекламы на экране блокировки Android. Для тех, кто не знает, Glance является дочерней компанией рекламно-технологической фирмы под названием InMobi group, компания в прошлом присутствовала на азиатских рынках, а теперь расширяется в других регионах, включая США. Glance — это трехлетний стартап, который отвечает за предоставление новостей, медиа-контента и игр на экранах блокировки телефонов Android. Стоит отметить, что служба поддерживается Google и в настоящее время готовится перенести все, что она предлагает, на смартфоны. Glance обещает сделать экран блокировки Android привлекательным, предлагая рекламу. Служба использует искусственный интеллект, чтобы предложить лучший и более персонализированный опыт, особенно если вы хотите избавиться от экрана блокировки стандартного формата.

Это будет сделано с использованием местных актуальных новостей, историй, а также казуальных игр. Для тех, кому интересно, Glance уже оценивается в 2 миллиарда долларов, и сервису удалось привлечь первых 100 миллионов активных пользователей всего за 21 месяц. В настоящее время сервис имеет более 400 миллионов смартфонов на азиатском рынке, и помимо финансирования Google, он финансируется некоторыми из крупнейших имен на азиатских рынках, и у компании уже есть связи с такими компаниями, как Xiaomi и Samsung. Расширение в США через операторов связи выглядит многообещающим шагом для компании, но, учитывая, что не многие люди являются поклонниками рекламы на своих экранах блокировки, мы не уверены, что эта инициатива с участием Android сработает.