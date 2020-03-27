На iPad Pro можно будет поставить Windows 10

С недавних пор на планшете iPad Pro появилась поддержка мышки и клавиатуры, благодаря чему пользователи получили в свои руки практически полноценный планшетный компьютер с возможностью работать, как на ноутбуке. Теперь появилась новость о том, что некие специалисты выпустили утилиту, которая позволяет подключить на iPad Pro вторую операционную систему и использовать ее в качестве основного рабочего стола. Конечно, поддерживается только версия системы для ARM, но это не так уж страшно, ведь на самом деле на рынке довольно много интересных приложений под эту архитектуру. И если на iPad Pro действительно можно будет запустить Windows, то это очень крутая новость и у планшета автоматически будет море интересных возможностей в будущем.