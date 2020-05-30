На рынке скоро появится материнская плата MSI MEG Z490 Unify без RGB подсветки

Дизайн платы полностью черный, PCIe слоты усиленные. Изображение логотипа компании находится на радиаторе задней панели. Радиаторы соединены тепловой трубкой. Пользователь получает три PCIe 3.0 x4 слота для M.2 накопителей и четыре порта SATA. Четыре разъема оперативной памяти DDR4 с поддержкой до 128 Гб.
Задняя панель предлагает один Ethernet-порт Realtek RTL8125B 2.5 G и беспроводной интерфейс Intel AX201 Wi-Fi 6, кнопка BIOS Flashback и CMOS Reset. USB 3.2 G2 Type-C, три USB 3.2 G2 Type-A, два USB 3.2 G1 Type-A и два порта USB 2.0. Встроенный звук Realtek ALC1220 HD который питает пять 3,5-мм аудиоразъемов и S/PDIF.