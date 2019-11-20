На российский рынок поступил бюджетный смартфон Camon 12 Air с камерой в дисплее

Сегодня в продажу вышел первый смартфон с отверстием в экране, который стоит всего 8990 рублей. Это аппарат компании Tecno Mobile под названием Camon 12 Air.

Смартфон характеризуется 6,55 -дюймовым экраном, четырехъядерной однокристальной системой MediaTek Helio A22, 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти, трехмодульной камерой с основным датчиком на 16 Мп и двумя дополнительными на 2 и 5 Мп, селфи-камерой на 8 Мп и батареей на 4000 мАч. Новинка доступна в двух цветах: «альпийское золото» и «голубой залив».