На видеокарте ASUS GeForce RTX 4090 ROG MATRIX поставили новый мировой рекорд

В это сложно поверить, но видеокарта ASUS GeForce RTX 4090 ROG MATRIX продолжает устанавливать новые мировые рекорды — теперь данная видеокарта заняла первое место в тесте 3DMark Fire Strike. Графическая карта ASUS GeForce RTX 4090 ROG MATRIX смогла добиться столь внушительных результатов благодаря профессиональному оверклокеру, который известен под ником SPLAVE. Стоит напомнить, что ранее энтузиаст уже продемонстрировал работу видеокарты с частотами выше 4 ГГц при охлаждении LN2 (жидкий азот), и теперь при помощи той же видеокарты он установил совершенно новый мировой рекорд, превзойдя предыдущий результат более чем на тысячу баллов.

Для этого вновь использовалась графическая карта ASUS GeForce RTX 4090 ROG MATRIX, а частота чипа составляла 3885 МГц при температуре графического процессора -34,6 °С с Hot Spot -40,0°С. Память была настроена на работу на частоте 1563 МГц или 25 ГБ/сек, что обеспечивает впечатляющую пропускную способность 1,20 ТБ/сек в сумме. Ещё в данной системе использовалась материнская плата ASRock Z690 Aqua OC с памятью DDR5-6446 и процессор Intel Core i9-13900KF, который был разогнан до стабильной тактовой частоты в 7554 МГц с тем же охлаждением на основе жидкого азота. В конечном итоге видеокарта ASUS GeForce RTX 4090 ROG MATRIX набрала 56 489 баллов в общем рейтинге 3DMark Fire Strike Extreme, 58 589 баллов в тесте графики и 74 624 баллов в тесте физики. Это прирост на +2,5% по сравнению с предыдущим результатом, так что достижение внушительное.
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