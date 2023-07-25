На видеокарте ASUS GeForce RTX 4090 ROG MATRIX поставили новый мировой рекорд

Для этого вновь использовалась графическая карта ASUS GeForce RTX 4090 ROG MATRIX, а частота чипа составляла 3885 МГц при температуре графического процессора -34,6 °С с Hot Spot -40,0°С. Память была настроена на работу на частоте 1563 МГц или 25 ГБ/сек, что обеспечивает впечатляющую пропускную способность 1,20 ТБ/сек в сумме. Ещё в данной системе использовалась материнская плата ASRock Z690 Aqua OC с памятью DDR5-6446 и процессор Intel Core i9-13900KF, который был разогнан до стабильной тактовой частоты в 7554 МГц с тем же охлаждением на основе жидкого азота. В конечном итоге видеокарта ASUS GeForce RTX 4090 ROG MATRIX набрала 56 489 баллов в общем рейтинге 3DMark Fire Strike Extreme, 58 589 баллов в тесте графики и 74 624 баллов в тесте физики. Это прирост на +2,5% по сравнению с предыдущим результатом, так что достижение внушительное.