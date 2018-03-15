На заводе Samsung было забраковано 60 000 чипов памяти NAND

На одном из заводов Samsung были проблемы с электропитанием, и в этом процессе были повреждены чипы памяти NAND. 9 марта этого года на заводе в Пхентайке, Южная Корея, была отключена электроэнергия на 30 минут.Тайваньский веб-сайт TechNews сообщает, что от 50 000 до 60 000 чипов были повреждены в отчеты myce , это 11% от производства флэш-памяти NAND от Samsung в марте. Говорят, что у Samsung есть достаточный запас флэш-чипов NAND. По данным DRAMeXchange, рынок флэш-памяти NAND имеет небольшой избыток предложения, что означает снижение контрактных цен на память для NAND-производителей.