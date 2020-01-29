Набор Asus ROG Bezel-Free превратит несколько мониторов в один

Игры на двух или более мониторах могут создать захватывающий игровой процесс, обеспечивающий широкое поле зрения. Однако может быть немного неприятно, что лицевые панели каждого соседнего монитора создают толстую черную линию между панелями.

ASUS предоставила свои комплекты ROG Bezel-Free Kit, специально предназначенные для конфигурации с несколькими мониторами не меньше 27 дюймов. После установки комплект позволяет скрывать любые неприглядные рамки, при использовании их в связках из нескольких штук. Панель из ПЭТ пропускает 90 процентов света.

«Концепция проста. Тонкие линзы расположены вдоль швов, где встречаются экраны; они содержат оптические микроструктуры, которые преломляют свет, изгибая его внутрь, чтобы скрыть лицевые панели под ним.», - объясняет ASUS. Комплект ASUS ROG Bezel-Free Kit обойдется в $ 110.