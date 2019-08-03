Набор для дрон-рейсеров

Трансляцию можно загрузить как на microSD-карту устанавливаемой на дрон камеры с разрешением 1080p и частотой 60 fps либо 720p и 120 fps, так и на очки — только 720p и 60 fps. Новинка DJI представлена двумя вариантами: базовым набором FPV Experience, включающим два воздушных модуля, две камеры и очки, и продвинутым Fly More, в который входит контроллер, очки, один передатчик и одна камера.В отличие от стандартных аналоговых решений столь высокая частота кадров позволит гонщикам замечать линии электропередачи или ветки деревьев — объекты, которые неразличимы в других схожих системах.Задержка сигнала при трансляции составляет всего 28 миллисекунд, что позволяет комфортно управлять дроном. Радиус действия системы Digital FPV System составляет 4 километра. На выбор пользователя есть два режима вещания в разрешении 720p: с частотой 120 или 60 кадров в секунду.Стоимость моделей составит 990 долларов.